HOME FINANCE HOT ISSUE

Hasil Kunker ke Luar Negeri, Prabowo Bawa Komitmen Investasi Rp294 Triliun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |10:33 WIB
Hasil Kunker ke Luar Negeri, Prabowo Bawa Komitmen Investasi Rp294 Triliun
Presiden Prabowo Kunjungan Kerja ke Inggris. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memboyong komitmen investasi mencapai USD18,5 miliar atau setara Rp294 triliun dari hasil kunjungan kerja ke luar negeri. Hal itu dinyatakan Prabowo usai menghadiri CEO Business Forum di salah satu ruangan State Dining Room yang berada di Lancester House, London, bersama dengan 19 pimpinan perusahaan.

“Agak-agak melebihi (target). Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total USD18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia,” kata Prabowo dalam keterangannya dikutip Jumat (22/11/2024).

Secara rinci nominal total USD18,5 miliar ini didapatkan dari komitmen investasi British Petroleum senilai USD7 miliar, USD1,5 miliar dari beberapa perusahaan lainnya, dan USD10 milliar yang sebelumnya didapatkan dari hasil kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok.

“Jadi cukup produktif lah pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik,” kata Prabowo.

“Saya kira ini menunjukan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Kepercayaan ini juga didapatkan di Brazil juga demikian. Di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah yah sangat produktif,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
