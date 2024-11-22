Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Demi Swasembada Pangan, Mentan Kunjungan Maraton 3 Provinsi dalam 1 Hari

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |11:32 WIB
Demi Swasembada Pangan, Mentan Kunjungan Maraton 3 Provinsi dalam 1 Hari
Mentan Amran Percepat Swasembada Pangan. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kunjungan kerja maraton ke tiga provinsi di Kalimantan dalam satu hari. 3 provinsi yang dimaksud Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Agenda ini dilakukan sebagai komitmen Mentan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian.

“Hari ini tiga provinsi kami kunjungi, Alhamdulillah, untuk menunaikan perintah Bapak Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya. Besok kami akan melanjutkan perjalanan ke wilayah paling timur Indonesia, Merauke,” ungkap Mentan usai menghadiri Rapat Koordinasi Cetak Sawah untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin, Jumat (22/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Mentan Amran menekankan pentingnya percepatan pembukaan lahan sawah baru yang produktif guna meningkatkan kapasitas produksi padi nasional. Ia juga memastikan bahwa semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.

“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menetapkan sasaran, menentukan target, menyiapkan sarana produksi, serta memastikan keterlibatan petani muda. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, kurang lebih 15.000 generasi milenial akan kita libatkan. Semua harus disiapkan dari sekarang agar program ini betul-betul berjalan dengan baik,” jelas Mentan Amran.

Selain menghadiri rapat koordinasi, Mentan Amran juga dijadwalkan untuk melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Di dua lokasi tersebut, ia akan meninjau langsung pekerjaan optimasi lahan dan pelaksanaan program brigade pangan, yang melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak. Mentan Amran ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana, dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas lahan.

