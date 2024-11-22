Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Pesawat Turun saat Libur Nataru, Menhub: Mohon Bersabar!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |18:37 WIB
Harga Tiket Pesawat Turun saat Libur Nataru, Menhub: Mohon Bersabar!
Menhub Dudy soal Tiket Pesawat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pihaknya masih melakukan finalisasi soal penurunan harga tiket pesawat saat Libur Natal dan Tahun Baru 2025.

“Baik, bisa kami sampaikan bahwa harapan masyarakat didengar oleh pemerintah. Namun demikian kami akan menghitung dengan cermat, dengan memperhatikan semua stakeholder yang terlibat dalam penentuan harga tiket,” ujar Dudy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Lebih lanjut, Dudy pun menegaskan bahwa saat ini masih dilakukan perhitungan sehingga akan memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang harga tiket pesawat pada saat Nataru.

“Namun demikian harapan kami bahwa perhitungan ini dapat memberikan kejelasan juga buat masyarakat, apakah kami bisa menaikan atau menurunkan harga tiket,” kata Dudy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
