HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamen Aminuddin Fokus Kembangkan ESG BUMN, Begini Tugasnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |23:45 WIB
Wamen Aminuddin Fokus Kembangkan ESG BUMN, Begini Tugasnya
Tugas Wamen BUMN Aminuddin (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma'ruf mendapat untuk membantu Menteri Erick Thohir dalam perumusan dan/atau pelaksanaan aspek Environmental, Social and Governance (ESG).

Hal itu tertuang dalam salinan Instruksi Menteri BUMN RI No. INS-1/MBU/11/2024 tentang pelaksanaan tugas wakil menteri dalam rangka pembinaan badan usaha milik negara dan telah ditandatangani oleh Erick Thohir, yang mulai berlaku pada 1 November 2024.

"Kepada Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Sdr Aminuddin Ma'ruf untuk melakukan tugas membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan aspek Environmental, Social and Governance (ESG)," tulis isi salinan tersebut dikutip Antara pada Jumat (22/11/2024).

Aminuddin akan membantu dalam hal pengembangan kebijakan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait ESG, dan perumusan kebijakan dan koordinasi terkait pemetaan isu sosial dan lingkungan dalam setiap penugasan dan proses bisnis.

Selain itu, Aminuddin juga turut serta dalam perumusan kebijakan dan koordinasi, terkait perhitungan atau tolok ukur yang jelas pada indikator penerapan ESG, untuk kesuksesan dalam setiap penugasan dan proses bisnis, pada BUMN dan perseroan terbatas.

