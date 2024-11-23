Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Prabowo Berikan Mantel ke Sri Mulyani karena Kedinginan

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |10:52 WIB
Momen Prabowo Berikan Mantel ke Sri Mulyani karena Kedinginan
Momen Prabowo perhatian dengan Sri Mulyani (Foto: Youtube)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik pada saat berkunjung ke forum CEO Roundtable di Lancaster House, London, Inggris pada Kamis (21/11/2024). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 60 pemimpin perusahaan global.

Pada forum ini, Prabowo memberikan perhatian kecil yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Awalnya, Prabowo memberikan keterangan kepada awak media yang menunggunya di depan Lancaster House. Para menteri berdatangan menemani Prabowo, termasuk Sri Mulyani.

Saat itu, Sri Mulyani tampak kedinginan yang kemudian langsung disadari oleh Prabowo sebagai empati Presiden di pertengahan agenda.

“Enggak kelihatan saya kedinginan, pada kedinginan,” ucap Sri Mulyani, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Mendengar hal tersebut, Prabowo menoleh ke arah Sri Mulyani yang berada di sebelah kanannya dan memintanya untuk menggunakan mantel dikarenakan suhu udara saat itu berada di angka 2 derajat celcius.

“Pakai overcoat, pakai overcoat. You'll get cold,” ucap Prabowo kepada Sri Mulyani.

