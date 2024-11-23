Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Anggaran Rp19,5 Triliun Dialokasikan Renovasi 11.420 Sekolah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |12:29 WIB
Anggaran Rp19,5 Triliun Dialokasikan Renovasi 11.420 Sekolah
Kementerian PU siapkan anggaran renovasi sekolah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggaran Rp19,5 triliun disiapkan untuk merenovasi 11.420 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan alokasikan anggaran tersebut untuk tahun 2025.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, revitalisasi sekolah merupakan program prioritas dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan mengatasi permasalahan pemerataan akses pendidikan.

Menurut Wamen Diana, target program ini meliputi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan SKB, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, dengan alokasi anggaran Rp19,5 triliun.

"Program ini meliputi rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang, termasuk meubelairnya. Dimungkinkan juga untuk dilakukan pembangunan ruang kelas baru jika diperlukan atau rekonstruksi kembali apabila dalam kondisi berat," kata Wamen Diana dalam keterangan resmi, Sabtu (23/11/2024).

Pelaksanaan revitalisasi sekolah/madrasah dilakukan oleh Kementerian PU melalui APBN dengan target sekolah/madrasah yang ditangani berdasarkan usulan dan data DAK Fisik TA 2025 dari Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Pelaksanaannya dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 sebanyak 1.380 sekolah/madrasah dan tahap 2 sebanyak 10.040 sekolah/madrasah.

1 2
