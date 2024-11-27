Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek KTP Dipakai Pinjol atau Tidak, Begini 5 Caranya

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |05:10 WIB
Cek KTP Dipakai Pinjol atau Tidak, Begini 5 Caranya
Cek KTP Dipakai Pinjol atau Tidak. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menggunakan data orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman seperti pinjaman online, termasuk tindakan yang melanggar hukum. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk mengecek apakah KTP terdaftar di pinjol atau tidak.

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui KTP yang terdaftar pinjol (pinjaman online) adalah dengan menggunakan layanan Dataku.

Berikut ini 5 layanan untuk cek NIK KTP dipakai pinjol atau tidak beserta cara mengatasinya yang dirangkum oleh Okezone, (26/11/2024):

1. Layanan SLIK OJK

- Kunjungi website https://idebku.ojk.go.id di ponsel atau komputer

- Pada halaman utama klik menu “pendaftaran”

- Silahkan isi nomor KTP kemudian klik “selanjutnya”

- Isi data pendaftaran dengan lengkap dan isi proses BI Checking

- Unggah file sesuai instruksi yang diminta seperti foto dan KTP

- OJK akan mengirim email berisi informasi nomor pendaftaran, tunggu beberapa waktu

- Lakukan BI Checking melalui status layanan jika sudah mendapat nomor pendaftaran

- Jika sudah, OJK akan mengirim email yang berisi informasi nomor pendaftaran

2. Menggunakan Aplikasi X/Twitter

Silahkan kunjungi akun @ccdukcapil untuk menghubungi secara personal melalui chat dengan format pengiriman:

#NIK#Nama_Lengkap#Nomor_Kartu_Keluarga#Nomor_T

3. Menggunakan Aplikasi Facebook

Masyarakat dapat melakukan pemeriksaan KTP dengan mengunjungi halaman resmi Facebook yaitu @HaloDukcapil

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement