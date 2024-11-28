Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Chef Juna Jadi Komisaris, Intip Sumber Kekayaannya

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |05:11 WIB
Chef Juna Jadi Komisaris, Intip Sumber Kekayaannya
Sumber Kekayaan Chef Juna. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Chef Juna menggantikan Wulan Guritno sebagai Komisaris Independen PT Lima Tiga Tbk (LUCY). Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Sri Wulandari atau biasa dikenal dengan nama Wulan Guritno ini resmi mundur dari Perseroan pada tanggal 11 November 2024 silam. Dengan demikian, Chef Juna diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB.

"Dengan masuknya Chef Juna sebagai Jajaran Dewan Komisaris PT Lima Dua Lima Tiga Tbk terhitung sejak tanggal 25 November 2024, dapat menjadikan Perseroan kembali berwarna di dalam dunia kulinari dan Lifestyle," ujar Direktur Utama LUCY Hermansyah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Dengan keputusan tersebut, Bully Sabarto menjadi Komisaris Utama dan Junior John Rorimpandey (Chef Juna) menjadi Komisaris Independen. Kemudian dilanjutkan oleh Hermansyah sebagai Direktur Utama, dan Ryad sebagai Direktur.

Berikut sumber kekayaan Chef Juna sebelum diangkat menjadi Komisaris, dirangkum oleh Okezone:

1. Juri di MasterChef Indonesia

Nama Chef Juna juga dikenal dari salah satu program televisi Indonesia yaitu MasterChef Indonesia. Ia menjadi juri di MasterChef dari season pertama hingga season 11.

2. Brand Ambassador

Chef Juna juga aktif dalam menjadi Brand Ambassador untuk produk sosis Kimbo.

3. Bisnis Kuliner

Selain itu, Chef Juna juga memiliki pengalaman bekerja di berbagai Restoran Jepang dan Prancis. Ia juga sempat menjadi Executive Chef di restoran Jack Rabbit Jakarta.

Selain itu, intip latar belakang pendidikan Chef Juna yang kini diangkat jadi Komisaris Klub Malam SCBD.

Chef Juna yang memiliki nama asli sebagai Junior John Rorimpandey, lahir pada tanggal 20 Juli 1975. Ia menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti dengan jurusan perminyakan. Namun demikian, pendidikan sarjananya tidak berhasil ia selesaikan.

Halaman:
1 2
