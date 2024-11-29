Prabowo Cairkan BLT Guru Honorer di 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo siap memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada guru-guru non ASN di 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

"Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

Prabowo pun meminta badan pusat statistik (BPS) untuk mencocokkan nama dan alamat para guru non ASN, agar bantuan tersebut tepat sasaran.

"Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa pada 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) untuk 800 ribu guru baik ASN maupun non ASN.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa sata ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 S1. Nantinya, kata Prabowo, mulai tahun 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1 secara bertahap.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa anggaran kesejahteraan guru naik pada tahun 2025. Anggaran tersebut naik menjadi Rp 81,6 triliun.

"Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp 81,6 triliun. Naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru," kata Prabowo.

Prabowo juga mengumumkan bahwa kesejahteraan guru akan ditingkatkan, meski dirinya baru memimpin selama satu bulan sebagai Kepala Negara.

"Saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo