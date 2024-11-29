Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Cairkan BLT Guru Honorer di 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |06:31 WIB
Prabowo Cairkan BLT Guru Honorer di 2025
Prabowo Cairkan BLT Guru Honorer di 2025. (Foto: Okezone.com/Tim Prabowo)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo siap memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada guru-guru non ASN di 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

"Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

Prabowo pun meminta badan pusat statistik (BPS) untuk mencocokkan nama dan alamat para guru non ASN, agar bantuan tersebut tepat sasaran.

"Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa pada 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) untuk 800 ribu guru baik ASN maupun non ASN.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa sata ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 S1. Nantinya, kata Prabowo, mulai tahun 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1 secara bertahap.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa anggaran kesejahteraan guru naik pada tahun 2025. Anggaran tersebut naik menjadi Rp 81,6 triliun.

"Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp 81,6 triliun. Naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru," kata Prabowo.

Prabowo juga mengumumkan bahwa kesejahteraan guru akan ditingkatkan, meski dirinya baru memimpin selama satu bulan sebagai Kepala Negara.

"Saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187355/blt_kesra-N4Cz_large.jpg
NIK KTP Anda Tidak Muncul di Bansos BLT Kesra Rp900.000? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187123/blt_kesra-OiyX_large.png
Ini Batas Akhir Pencairan BLT Kesra Rp 900.000, Cek Aturan Terbarunya di Sini!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement