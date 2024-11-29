Penugasan dari Pemerintah, 10.000 Barang Milik Negara Diasuransikan

JAKARTA - Pemerintah memberikan tiga penugasan dan program prioritas kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo. Pertama, memberikan perlindungan komprehensif terhadap aset-aset negara melalui Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

"Sampai saat ini, Jasindo telah memberikan perlindungan lebih dari 10 ribu Barang Milik Negara,” kata Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Sedangkan penugasan dan program lainnya mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan Pemerintah, yang di mana anggota holding BUMN asuransi ini memberikan perlindungan gagal panen untuk petani padi melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), serta Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) bagi para peternak.

"Sebagai bagian dari ekosistem BUMN, kami senantiasa menjaga amanah dari Pemerintah dengan memberikan pelayanan terbaik dalam setiap penugasan dan program yang dipercayakan kepada kami. Hal ini sejalan dengan komitmen Jasindo untuk mendukung pembangunan nasional melalui perlindungan asuransi yang andal," ujarnya.

Sebagai informasi, selama 2023, Jasindo telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 566 ribu petani dengan total lahan sekitar 305 ribu hektar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk sapi/kerbau, telah diberikan perlindungan asuransi ke lebih dari 8 ribu peternak dengan total 20 ribu ekor.

“Jumlah luas lahan dan ternak yang diberikan perlindungan saat ini memang belum maksimal, karena kami pernah juga memberikan perlindungan kepada lebih dari 1,3 juta petani dengan total lahan yang dilindungi seluas 1 juta hektar pada tahun 2020,” jelasnya.

Pihaknya siap meningkatkan layanan melalui peningkatan sistem IT maupun SDM agar perusahaan siap apabila diberikan tugas perluasan perlindungan maupun penugasan terhadap program baru.

"Setiap inisiatif dan strategi yang dirancang perusahaan dapat sejalan dengan kebutuhan pasar, terutama untuk mendukung keberhasilan setiap program dan pencapaian yang ditargetkan oleh pemerintah,” katanya.

Sementara itu, pihaknya mencatatkan pertumbuhan di lini bisnis unggulan meliputi asuransi kargo, engineering, marine hull, kendaraan, energi dan satelit.