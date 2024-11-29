Luhut Sebut PPN 12% Ditunda, Istana Buka Suara

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal kabar Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang bakal dinaikan menjadi 12%. Prasetyo menyebut bahwa hal itu masih dalam proses perhitungan.

"(Kenaikan PPN jadi 12%), tunggu tanda, lagi dihitung," kata Prasetyo di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Panjaitan tegaskan kenaikan PPN 12% ditunda. Di mana implementasinya akan dilakukan pada 2025.

Dia memastikan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan naik 12% ditunda sampai tahun depan. Keputusan ini dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang memerlukan stabilisasi setelah pandemi.

"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini," ucap Luhut di Jakarta.