HOME FINANCE HOT ISSUE

Hore! Pekerja Dapat BLT Rp700.000

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |08:15 WIB
Hore! Pekerja Dapat BLT Rp700.000
BLT pekerja cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan untuk 2.550 buruh pabrik rokok di Indonesia dengan total alokasi sebesar Rp700.000 per orang.

BLT ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang akan ditujukan langsung kepada buruh di empat pabrik rokok yang ada di Kabupaten Cirebon.

Penyaluran alokasi dana ini menyentuh total sebesar Rp1,78 miliar. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmy, mengatakan bahwa program pemerintah ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada para pekerja di sektor industri rokok.

Selain itu, bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi para buruh dan juga mendukung upaya pemulihan kesejahteraan masyarakat.

“Penyaluran bantuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi DBHCHT,” ucap Hilmy.

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan kepatuhan terhadap aturan cukai bisa menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi besarnya alokasi DBHCHT pada 2025 mendatang.

Halaman:
1 2
