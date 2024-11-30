Harga Pangan Sepekan, Telur hingga Gula Melonjak

JAKARTA - Harga pangan sepekan ini terpantau terus mengalami pergerakan. Sejumlah komoditas utama seperti bawang, telur, hingga gula mengalami kenaikan harga cukup tinggi pada hari ini, Sabtu (30/11/2024).

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga bawang terus meroket hingga 2,10% menjadi Rp39.800 per kg. Diikuti beras premium naik 1,82% menjadi Rp15.690 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk komoditas daging ayam ras yang naik 3,29% menjadi Rp37.650 per kg. Kemudian telur ayam ras terpantau turut meroket 2,23% menjadi Rp28.900 per kg.

Harga gula konsumsi tak ketinggalan juga mengalami kenaikan 0,17% meniadi Rp17.980 per kg. Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana naik 0,97% menjadi Rp18.690 per liter.

Tepung terigu juga mengalami peningkatan harga 1,48% menjadi Rp10.290 per kg. Selanjutnya ada jagung peternak dan ikan kembung yang naik masing-masing 5,02% dan 1,22% menjadi Rp6.280 serta Rp37.450 per kg.