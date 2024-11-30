Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Sepekan, Telur hingga Gula Melonjak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |10:21 WIB
Harga Pangan Sepekan, Telur hingga Gula Melonjak
Harga Pangan Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan sepekan ini terpantau terus mengalami pergerakan. Sejumlah komoditas utama seperti bawang, telur, hingga gula mengalami kenaikan harga cukup tinggi pada hari ini, Sabtu (30/11/2024).

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga bawang terus meroket hingga 2,10% menjadi Rp39.800 per kg. Diikuti beras premium naik 1,82% menjadi Rp15.690 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk komoditas daging ayam ras yang naik 3,29% menjadi Rp37.650 per kg. Kemudian telur ayam ras terpantau turut meroket 2,23% menjadi Rp28.900 per kg.

Harga gula konsumsi tak ketinggalan juga mengalami kenaikan 0,17% meniadi Rp17.980 per kg. Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana naik 0,97% menjadi Rp18.690 per liter.

Tepung terigu juga mengalami peningkatan harga 1,48% menjadi Rp10.290 per kg. Selanjutnya ada jagung peternak dan ikan kembung yang naik masing-masing 5,02% dan 1,22% menjadi Rp6.280 serta Rp37.450 per kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184921/menko_zulhas_raih_anugerah-DniW_large.jpg
Raih Anugerah Penggerak Sektor Pangan APN 2025, Zulhas: Penghargaan Ini untuk Seluruh Petani di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173782/kepala_bapanas-amf7_large.jpg
Bapanas Ungkap Cara Tekan Angka Pangan Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167966/mentan_amran-rUwL_large.jpg
Mentan Klaim Harga Pangan Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167498/ketahanan_pangan_nasional-swqS_large.jpg
Komisi IV DPR Soroti Strategi Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154540/program_bantuan_pangan-R4Mi_large.jpg
Bapanas Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp16,02 Triliun untuk Program Bansos Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142283/prabowo_subianto-57ds_large.jpg
Dampingi Presiden Prabowo Hadiri KTT ASEAN ke-46 di Malaysia, Mentan Pamer Ketahanan Pangan Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement