Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Target Swasembada Pangan Tercapai 2027

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |20:22 WIB
Prabowo Target Swasembada Pangan Tercapai 2027
Prabowo target swasembada pangan tercapai 2027 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan program swasembada pangan bisa dicapai pada 2027. Jika benar tercapai artinya bisa lebih cepat dari yang ditetapkan sebelumnya, yakni 2029.

Proyeksi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas. Dia mengaku, swasembada pangan bisa diimplementasikan di 2029, namun dipercepat di 2028, dan terakhir dimajukan pada 2027.

“Yang tadinya di 2029 maju di 2028, maju lagi 2027, tapi Insya Allah karena Presiden sudah menyampaikan di G20, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), dan di depan MPR/DPR, ini tim semua ini siap, mudah-mudahan kita 2027 itu bisa swasembada,” ujar Zulhas saat ditemui di kantor pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2024).

Berbagai inisiatif ditempuh pemerintah untuk mempercepat implementasi program unggulan Presiden. Salah satunya mengubah sistem kelembagaan Perum Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan khusus di bawah naungan Presiden.

“Semua ini dalam rangka untuk mencapai program unggulan atau program prioritas yang disampaikan Bapak Presiden,” paparnya.

Swasembada juga merupakan syarat agar Indonesia menjadi negara maju, lantaran punya kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya, di samping dapat menjaga ketahanan pangan.

“Kita harus swasembada pangan, sebagian negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan ini,” ucap dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481/prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184702/menteri_atr_nusron_soal_sertipikat_tempat_ibadah-ahNz_large.jpg
Nusron: Era Presiden Prabowo Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184342/rosan-OHcr_large.jpg
Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement