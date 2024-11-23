Advertisement
HOT ISSUE

Cara Daftar Brigade Swasembada Pangan, Pendapatannya Rp10 Juta per Bulan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |06:32 WIB
Cara Daftar Brigade Swasembada Pangan, Pendapatannya Rp10 Juta per Bulan
Tata cara daftar brigade swasembada pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simak cara daftar brigade swasembada pangan beserta kriterianya. Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan bagaimana tata cara melakukan pendaftaran Brigade Swasemabda Pangan.

Sebagai langkah pertama, kata Idha, calon petani harus datang langsung ke Dinas-dinas pertanian baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.

“Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (kementan),” ujar Idha saat ditemui usai mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pembukaan workshop manajemen pendampingan brigade swasembada pangan di Auditorium Utama Kementan, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Idha mengatakan bahwa setiap petani berpotensi memiliki pendapatan lebih dari Rp10 juta per bulan. Hitung-hitungan tersebut berasal dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual yang mencapai Rp6000 perkilogram gabah kering giling (GKG).

Dia pun memastikan angka sebesar itu merupakan pendapatan murni alias bukan gaji yang selama ini muncul di pemberitaaan.

“Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp6.000 per kg. Kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20% lapangan usaha. Jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota brigade swasembada panga itu pendapatan perorangnya bisa 10 juta,” katanya.

