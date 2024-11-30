Pasar Kripto Cetak Rekor, Ini Pemicunya

JAKARTA - Bitcoin (BTC) menjadi sorotan utama dengan menyentuh all time high (ATH) di angka lebih dari USD99.000 atau sekitar Rp1,5 miliar, sebelum mengalami koreksi ke USD90.000.

Meski demikian, lonjakan harga BTC sebesar 40,8% sepanjang November mencatatkan rekor sebagai kenaikan bulanan terbesar dalam sejarah aset tersebut.

Dengan kapitalisasi pasar sebesar USD1,9 triliun, Bitcoin membuat pasar kripto secara global kini memiliki kapitalisasi mencapai USD3,4 triliun.

Selain Bitcoin, stablecoin yang merupakan aset kripto yang memiliki nilai stabil seperti Theter (USDT) juga mencetak sejarah baru.

Kapitalisasi pasar stablecoin mencatat rekor tertinggi sebesar USD195 miliar atau sekitar Rp3.016 triliun, didorong oleh peningkatan permintaan aset digital yang stabil di tengah volatilitas pasar.

Tren positif ini juga terlihat di segmen altcoin, seperti Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) menunjukkan pertumbuhan seiring dengan meningkatnya kenaikan Bitcoin. Ethereum, dan Solana mengalami kenaikan lebih dari 50% sejak terpilihnya Trump.