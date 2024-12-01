Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6 Fakta Program 3 Juta Rumah Dibangun di Aset-Aset BUMN

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |07:10 WIB
6 Fakta Program 3 Juta Rumah Dibangun di Aset-Aset BUMN
Program 3 Juta Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan pemanfaatan aset sejumlah BUMN untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Penawaran tersebut dilakukan melalui skema kerja sama business-to-business (B2B).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah dapat membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Ara juga mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak anggota TNI/Polri, ASN, serta tenaga pengajar seperti guru yang belum memiliki rumah.

"Banyak TNI/Polri Bintara, guru-guru, atau ASN kita yang belum punya rumah," ujar Ara.

Berikut adalah fakta-fakta program 3 juta rumah dibangun di aset-aset BUMN yang dirangkum Okezone, Minggu (1/12/2024):

1. Prabowo Bagi-Bagi Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masyarakat. Mengingat angka backlog perumahan saat ini masih berada di angka 9,9 juta.

Ara sapaan akrabnya, menganalogikan, jika pada Pemerintahan Jokowi terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat, maka lewat program 3 juta rumah ini Pemerintah Prabowo bisa menyediakan hunian yang lebih banyak kepada masyarakat.

"Kalau pak Jokowi kemarin bagi-bagi sertifikat tanah, saya mau Prabowo bagi-bagi rumah," kata Ara di Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/470/3144680/rumah_sakit_atma_jaya-7HG8_large.jpeg
Luas Rumah Subsidi Jadi 25 Meter, Ini Penjelasan Fahri Hamzah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/470/3140286/rumah_subsidi-8OxH_large.jpg
Daftar Pengusaha Kakap Jor-joran Danai 3 Juta Rumah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/470/3126113/rumah_di_jakarta-frl5_large.jpg
Pengumuman! Rumah Jakarta di Bawah Rp2 Miliar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/470/3114478/rumah-1WAE_large.jpg
Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/470/3107577/dulux-5Tdi_large.jpg
Ini Tren Warna Cat Rumah di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102507/rumah-a4U7_large.jpg
Investor Qatar Bangun 1 Juta Rumah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement