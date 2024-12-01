Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

100 Koin TikTok Berapa Rupiah? Ini Hitung-hitungannya

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |20:12 WIB
100 Koin TikTok Berapa Rupiah? Ini Hitung-hitungannya
100 Koin TikTok Berapa Rupiah? (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - 100 koin TikTok berapa Rupiah? Koin TikTok menarik perhatian pengguna sebab memiliki nilai Rupiah tersendiri.

Koin TikTok adalah mata uang virtual yang hanya berlaku di dalam aplikasi TikTok. Koin ini bisa dibeli atau diperoleh menggunakan uang asli.

Banyak orang mengumpulkan koin TikTok untuk ditukarkan dengan uang. Setiap koin TikTok yang terkumpul akan otomatis dikonversi menjadi Diamond Koin, yang kemudian bisa digunakan untuk mendapatkan uang asli.

Koin TikTok yang dapat dicairkan menjadi uang Rupiah bisa diperoleh pengguna lewat berbagai cara. Umumnya, pengguna memperoleh koin dengan melakukan live untuk mendapatkan gift yang berisikan nilai koin tertentu dari penonton.

Pengguna sering mempertanyakan berapa nilai koin TikTok jika dikonversi menjadi Rupiah. Berikut adalah informasi 100 koin TikTok berapa rupiah? yang dirangkum Okezone.

Koin TikTok biasanya terbagi dalam kelipatan 10 seperti 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, hingga 100.000.000. Satu koin TikTok bernilai Rp170. Maka untuk mengetahui berapa Rupiah nilai 100 koin TikTok pengguna dapat mengalikannya dengan Rp170 seperti berikut:

1 koin TikTok setara dengan Rp170

10 koin TikTok setara dengan Rp1.700

100 koin TikTok setara dengan Rp17.000

1.000 koin TikTok setara dengan Rp170.000

