HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Orang Lain Bisa Cek BI Checking Kita? Ini Faktanya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |16:47 WIB
Apakah Orang Lain Bisa Cek BI Checking Kita? Ini Faktanya
Apakah orang lain bisa melihat BI Checking kita (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah orang lain bisa cek BI checking kita? BI checking saat ini berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Layanannya juga telah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

BI checking yang sempat dikenal dengan Sistem Informasi Debitur (SID), bersumber dari laporan berbagai lembaga keuangan seperti bank, pinjaman online, paylater, dan sebagainya. Data berisikan riwayat kredit nasabahnya seperti identitas, riwayat kredit, informasi pemberi kredit, hingga kelancaran pembayaran kredit.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (2/12/2024), Okezone telah merangkum orang lain bisa cek BI checking kita, sebagai berikut.

Orang Lain Bisa Cek BI Checking Kita?

SLIK atau BI Checking diketahui hanya bisa diakses oleh si pemilik data dan lembaga keuangan saat yang bersangkutan mengambil kredit atau mengajukan permohonan pembiayaan. Data SLIK adalah orang yang bersangkutan atau pribadi.

Perusahaan boleh jika itu perbankan dan sebagai pelapor SLIK dalam rangka mengecek calon nasabah. Perbankan mempunyai kewenangan untuk melihat SLIK sebagai dasar analisis permohonan yang bersangkutan.

Selain perbankan, terdapat pegadaian, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, dan lembaga jasa keuangan lain yg memberikan fasilitas penyediaan dana. Intinya jika perusahaan tersebut adalah sebagai pelapor SLIK, perusahaan tersebut diberikan kewenangan untuk mengakses data SLIK.

