JAKARTA - Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo telah resmi dikukuhkan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2024.
Putri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo ini dikukuhkan sebagai pengurus Kadin dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 1 Desember 2024 kemarin.
Berikut susunan pengurus dan Nomenklatur dan Digital
1. Komtap Pengembangan Infrastruktur Digital
Rio Anugrah
Nomenklatur: Komite Tetap Infrastruktur Digital
Fungsi: Memastikan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital yang solid untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.
Mitra Kementerian/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi