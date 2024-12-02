Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Waketum Kadin bidang Komunikasi dan Digital, Ini Susunan Strukturnya

JAKARTA - Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo telah resmi dikukuhkan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2024.

Putri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo ini dikukuhkan sebagai pengurus Kadin dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 1 Desember 2024 kemarin.

Berikut susunan pengurus dan Nomenklatur dan Digital

1. Komtap Pengembangan Infrastruktur Digital

Rio Anugrah

Nomenklatur: Komite Tetap Infrastruktur Digital

Fungsi: Memastikan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital yang solid untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

Mitra Kementerian/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi