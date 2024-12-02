Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Waketum Kadin bidang Komunikasi dan Digital, Ini Susunan Strukturnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |19:56 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Waketum Kadin bidang Komunikasi dan Digital, Ini Susunan Strukturnya
Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Waketum Kadin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo telah resmi dikukuhkan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2024.

Putri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo ini dikukuhkan sebagai pengurus Kadin dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 1 Desember 2024 kemarin.

Berikut susunan pengurus dan Nomenklatur dan Digital

1. Komtap Pengembangan Infrastruktur Digital

Rio Anugrah

Nomenklatur: Komite Tetap Infrastruktur Digital

Fungsi: Memastikan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital yang solid untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

Mitra Kementerian/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011/hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186900/kadin-mZ6F_large.jpg
Ketum Kadin Ungkap Potensi Besar Industri Kreatif RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement