Perbandingan Harta Kekayaan Denny Sumargo dengan Pablo Benua

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaan Denny Sumargo dengan Pablo Benua menjadi sorotan. Sebab Denny turut dilaporkan Pablo secara perdata ke pihak Kepolisian.

Pablo Benua secara resmi menggugat Denny Sumargo secara perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Laporan ini masih berkaitan dengan kasus uang donasi korban penyiraman air keras, Agus Salim.

Selain Denny, Pablo juga melaporkan tiga pihak lain yang diantaranya adalah Pratiwi Noviyanthi alias Novi, Agus Salim dan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait uang donasi Agus Salim.

Menanggapi hal tersebut, Denny Sumargo mengaku terkejut karena niat awalnya dalam kisruh ini adalah sebagai penengah. Namun pria yang kerap disapa Pebasket Sombong ini berupaya untuk bersifat kooperatif dengan menjalani proses hukum yang berlaku.

Akibat laporan ini, masyarakat menjadi menyoroti sosok Pablo Benua dan Denny Sumargo. Mereka bahkan turut mencari tahu bagaimana perbandingan harta kekayaan keduanya yang sama-sama dikenal memiliki kekayaan berlimpah.

Sayangnya, baik Pablo Benua maupun Denny Sumargo, keduanya sama-sama tidak diketahui nominal kekayaan pastinya. Namun diperkirakan, kekayaan mereka menyentuh angka ratusan miliar hingga bahkan triliunan. Angka ini tidak lepas karena sederet sumber penghasilan yang dimiliki oleh keduanya.

Menurut Cydem International Research, Pablo Benua memiliki kekayaan sebanyak Rp4,7 triliun pada 2023 lalu. Jumlah ini diperoleh dari pekerjaan utamanya sebagai seorang ahli hukum dengan firmanya yang bernama Pablo Benua & Co Law Firm. Usahanya ini kerap menangani kasus-kasus besar dengan orang-orang penting di dalamnya.

Selain ahli hukum, suami Rey Utami ini juga memiliki sejumlah bisnis. Diantaranya, ia merupakan CEO PT. Sentul City Central Property yang merupakan bisnis properti terkemuka di Indonesia. Dirinya juga memiliki bisnis kuliner bernama Kuliner Sentul.

Tidak berhenti sampai disana, ia juga memiliki bisnis investasi yakni IBis Credit Company, ada juga bisnis Reyben Multimedia dan perusahaan air mineral PT. Putera Benua. Terakhir, ia juga aktif sebagai seorang influencer dan juga youtuber.

Tak kalah dengan Pablo, Denny Sumargo juga memiliki penghasilan yang tak kalah besar. Sumber utamanya adalah dari youtube dimana dirinya memiliki channel youtube CURHAT BANG Denny Sumargo yang telah memiliki lebih dari 7 juta subscriber.