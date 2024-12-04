Adu Harta Kekayaan Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Segera Menikah, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Futri Zulya Savitri, putri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan segera menikah dengan Zumi Zola di bulan ini. Zumi Zola merupakan mantan Gubernur Jambir, sedangkan Putri Zulhas anggota DPR RI.

Yang menarik selain pernikahan keduanya adalah harta kekayaan Zumi dan Futri Zulya. Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Zumi Zola yang dilaporkan 13 Juli 2015, total kekayaannya mencapai Rp3,5 miliar.

Asetnya meliputi harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Depok dan Jakarta senilai Rp1,7 miliar. Ia juga memiliki kendaraan senilai Rp491 juta, termasuk Ford Ranger tahun 2010 yang diperoleh dari hasil sendiri.

Selain itu, Zumi melaporkan giro dan setara kas lain yang bernilai Rp1,8 miliar.

Sementara itu, harta kekayaan Putri Zulhas tercatat lebih besar dibandingkan Zumi Zola. Dirinya memiliki kekayaan hingga Rp43 miliar, yang terdiridari sejumlah aset tanah bangunan hingga kendaraan seperti mobil Alphard.

Putri dan Zumi Zola telah melangsungkan foto pre-wedding sambil mengajak masing-masing anaknya dari pernikahan sebelumnya. Rupanya alasan Putri Zulhas yakin menikah dengan Zumi Zola dikarenakan aktor 44 tahun itu taat beribadah.

"Alasannya yang utama karena ibadahnya bagus dan harapannya ke depannya bisa membimbing aku. Pernikahan itu ibadah ya," kata Putri Zulhas.