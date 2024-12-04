Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Harta Kekayaan Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Segera Menikah, Bak Langit dan Bumi

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |11:32 WIB
Adu Harta Kekayaan Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Segera Menikah, Bak Langit dan Bumi
Adu Harta Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Segera Menikah. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Futri Zulya Savitri, putri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan segera menikah dengan Zumi Zola di bulan ini. Zumi Zola merupakan mantan Gubernur Jambir, sedangkan Putri Zulhas anggota DPR RI.

Yang menarik selain pernikahan keduanya adalah harta kekayaan Zumi dan Futri Zulya. Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Zumi Zola yang dilaporkan 13 Juli 2015, total kekayaannya mencapai Rp3,5 miliar.

Asetnya meliputi harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Depok dan Jakarta senilai Rp1,7 miliar. Ia juga memiliki kendaraan senilai Rp491 juta, termasuk Ford Ranger tahun 2010 yang diperoleh dari hasil sendiri.

Selain itu, Zumi melaporkan giro dan setara kas lain yang bernilai Rp1,8 miliar.

Sementara itu, harta kekayaan Putri Zulhas tercatat lebih besar dibandingkan Zumi Zola. Dirinya memiliki kekayaan hingga Rp43 miliar, yang terdiridari sejumlah aset tanah bangunan hingga kendaraan seperti mobil Alphard.

Putri dan Zumi Zola telah melangsungkan foto pre-wedding sambil mengajak masing-masing anaknya dari pernikahan sebelumnya. Rupanya alasan Putri Zulhas yakin menikah dengan Zumi Zola dikarenakan aktor 44 tahun itu taat beribadah.

"Alasannya yang utama karena ibadahnya bagus dan harapannya ke depannya bisa membimbing aku. Pernikahan itu ibadah ya," kata Putri Zulhas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162690//putri_zulhas-OGAy_large.jpg
Cita-Cita Jadi Dokter, Putri Zulhas Ungkap Alasan Terjun ke Dunia Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/612/3162420//putri_zulhas-lMOI_large.jpg
Putri Zulhas Ungkap Alasan Masuk Politik: Murni Panggilan Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/612/3096074//momen_romantis_zumi_zola_dan_putri_zulhas_first_dance_sampai_maut_memisahkan-RgsI_large.jpg
Momen Romantis Zumi Zola dan Putri Zulhas First Dance: Sampai Maut Memisahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095927//zumi_zola-UreB_large.jpg
Momen Romantis Zumi Zola dan Putri Zulhas di Resepsi Pernikahan: Bersama Sampai Maut Memisahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095864//zumi_zola-y2Pn_large.jpg
4 Perempuan Cantik Pernah Dekat dengan Zumi Zola sebelum Menikahi Putri Zulhas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/612/3095638//gibran_rakabuming_raka-MRB5_large.png
Potret Gibran Rakabuming Raka dan Keluarga di Resepsi Pernikahan Zumi Zola-Putri Zulhas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement