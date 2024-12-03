Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Zumi Zola di LHKPN, Mantan Gubernur Jambi yang Akan Menikah dengan Putri Zulhas

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |22:38 WIB
Segini Harta Kekayaan Zumi Zola di LHKPN, Mantan Gubernur Jambi yang Akan Menikah dengan Putri Zulhas
Harta Kekayaan Zumi Zola (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Zumi Zola di LHKPN, Mantan Gubernur Jambi yang akan menikah dengan Putri Zulhas. Harta kekayaan politikus yang segera menikahi Putri Zulhas ini menjadi sorotan publik.

Zumi Zola dan Putri Zulhas baru-baru ini membagikan foto preweddingnya yang diunggah di akun Instagram pribadi @putri_zulhas. Dalam foto tersebut, Zumi dan Putri tidak hanya berdua, melainkan bersama anak mereka masing-masing.

Zumi Zola dikenal sebagai seorang artis sebelum terjun ke dunia politik. Ia pernah membintangi sejumlah sinetron dan film, salah satunya "Ku Tlah Jatuh Cinta" bersama Agnez Mo.

Pada 16 Maret 2012, ia menikah dengan seorang pemain biola bernama Sherrin Tharia , dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Setelah delapan tahun menikah, Sherrin Tharia mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga yang tidak harmonis dan kurangnya kasih sayang. Gugatan tersebut dikabulkan pada Agustus 2020.

Zumi juga sempat bertunangan dengan Ayu Dewi pada Mei 2011, namun sebulan sebelum pernikahan, ia membatalkan pertunangan tersebut melalui SMS.

Sebagai politikus, Zumi Zola merupakan anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dan mewarisi darah politik dari ayahnya, mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Ia memulai karier politiknya dengan menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011–2016, berpasangan dengan Ambo Tang sebagai wakilnya.

Berikut adalah harta kekayaan Zumi Zola di LHKPN:

Halaman:
1 2
