HOME FINANCE HOT ISSUE

Hashim: Orang Kaya Tetap Kaya Tak Masalah, yang Penting Miskin Harus Kita Angkat

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |06:03 WIB
Hashim: Orang Kaya Tetap Kaya Tak Masalah, yang Penting Miskin Harus Kita Angkat
Hashim Ungkap Instruksi Presiden Prabowo Soal Kemiskinan. (Foto: Okezone.com/Kadin)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik kandung Presiden Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberi instruksi supaya rakyat miskin bisa diangkat martabatnya. Bahkan, orang nomor satu di Indonesia ini meminta tidak ada lagi kemiskinan di Tanah Air.

"Pak Prabowo bilang, orang kaya tetap kaya tidak masalah, tapi yang miskin harus kita angkat dari comberan, jurang, mereka harus hidup bermartabat," kata Hashim, Kamis (24/10/2024).

Presiden Prabowo ke depannya segera mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, tapi tidak anti dengan pengusaha juga. Kebijakan pro rakyat inilah yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, dan akhirnya berdampak positif terhadap dunia usaha.

"Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung, karena kalau mereka berdaya, mereka lebih kaya, dan income besar, kita yang untung, mereka tidak akan bawa uang lari ke Hongkong atau ke Shanghai," pungkas Hashim.

Sebelumnya, Presiden RI periode 2024-2025 Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk masyarakat untuk bersama-sama dalam membangun Indonesia.

Halaman:
1 2
