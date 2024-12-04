Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMP 2025 Naik 6,5%, Menperin Guyur Insentif ke Pengusaha

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:52 WIB
UMP 2025 Naik 6,5%, Menperin Guyur Insentif ke Pengusaha
UMP di 2025 Naik 6,5% Pengusaha dapat Insentif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas pemberian insentif ke sektor industri menyusul naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Kebijakan ini dipertimbangkan untuk membantu sektor industri.

"Sebetulnya kami sudah rapatkan kemarin, kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui usai acara Industrial Festival 3 di Surabaya, Rabu (4/12/2024).

Agus menjelaskan insentif yang bakal diberikan seperti kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah saat pandemi Covid-19. Misalnya saja Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan bermotor.

"Kemarin yang sudah dibahas ya, yaitu insentif atau stimulus yang berkaitan dengan sektor otomotif. Kebijakan seperti PPnBM DTP, itu akan kita ambil," ujarnya.

"Kita lakukan bukan hanya untuk mobil listrik tapi juga kita akan upayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti hybrid dan sebagainya. Itu kemarin sudah kami bicarakan," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188535/pramono_anung-ywqa_large.jpg
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta? Pramono: Segera Difinalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188471/ump-Wqih_large.jpg
Kenaikan UMP 2026: Aturan Sudah Diteken, Tinggal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188243/ump_2026-tKwS_large.jpg
UMP 2026 Bakal Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187959/rupiah-P2YB_large.jpeg
Apakah UMP Jakarta 2026 Akan Naik Jadi Rp6 Juta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187683/rupiah-uAC2_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan, Pekerja di RI Harus Dapat Upah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187441/menaker-vwMg_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement