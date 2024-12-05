Cara Cek Bansos PKH Desember 2024, Syarat hingga Besaran Bantuan yang Diterima

JAKARTA - Cara cek bansos PKH Desember 2024. Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 cair di Desember 2024.

Bansos PKH adalah sebuah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan. Pada Desember 2024, penerima bantuan sosial PKH dapat memeriksa status mereka melalui situs resmi Kementerian Sosial.

Syarat untuk menjadi penerima bantuan PKH adalah keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki anggota dengan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil, anak-anak usia dini, lansia, atau penyandang disabilitas.

Untuk memeriksa status penerima bansos PKH, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Cek Penerima Bansos PKH lewat Cekbansos.kemensos.go.id

1. Dengan mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

2. Memasukkan data sesuai KTP, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

3. Memasukkan data wilayah sesuai KTP, seperti nama lengkap.

4. Mengisi kode captcha

5. Klik "Cari Data"

Jika nama calon penerima muncul, berarti nama tersebut sudah terdaftar sebagai penerima bansos.

Cek Penerima Bansos PKH di Aplikasi Cek Bansos

Selain melalui laman Kemensos, masyarakat juga bisa mengecek status penerima bansos PKH melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos bisa diunduh secara gratis di Play Store untuk pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS. Berikut ini caranya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos

- Kemudian buka aplikasi dan buat akun baru jika belum memiliki akun

- Masukkan data diri yang diminta

- Setelah pendaftaran buat akun selesai, login ke aplikasi dengan memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan

- Kemudian pilih tab pencarian

- Isi data diri dan klik "Cari"

- Tunggu hingga sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang terdata.