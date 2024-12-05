Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek di Sini, Bansos PKH Tahap 4 Cair 2024

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |06:26 WIB
Cek di Sini, Bansos PKH Tahap 4 Cair 2024
Bansos PKH Kapan Cair (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pencairan Bantuan Sosial (Bansos) PKH tahap 4 sudah berlangsung dari bulan Oktober hingga Desember 2024.

Program PKH merupakan program bantuan dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun, Anda harus cek terlebih dahulu apakah keluarga Anda sudah terdaftar atau belum di pusat informasi terkait. Cek di sini.

Saat ini, proses pencairan dana dari PKH tahap 4 masih dalam tahap finalisasi. Dana ini diharapkan bisa membantu ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak, dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga.

Berdasarkan beberapa sumber yang dirangkum oleh Okezone, pencairan dana PKH ini akan disalurkan melalui 2 cara. Simak di sini.

1. Penyaluran Melalui Kantor Pos

Jika keluarga Anda tidak memiliki rekening, penyaluran dana ini bisa melalui kantor pos terdekat.

