Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ciri-Ciri KTP yang Dapat Dana Bansos BPNT Tahap 6 di Desember 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |22:38 WIB
Ciri-Ciri KTP yang Dapat Dana Bansos BPNT Tahap 6 di Desember 2024
Cara Cek Penerima Bansos BPNT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ciri-ciri KTP yang dapat dana Bansos BPNT tahap 6 di Desember 2024 berikut ini.

Pada penghujung tahun 2024 ini, pemerintah Republik Indonesia tengah melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (Bansos). Percepatan ini dilakukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan beberapa bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT merupakan program bantuan yang diperuntukkan guna membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan ini diberikan sebanyak Rp200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap dua bulan sekali.

Uang yang diberikan ini dirancang agar penerima manfaat dapat mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Adapun bantuan sosial BPNT ini hanya bisa disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari bank penyalur. Beberapa bank yang menjadi penyalur bantuan ini diantaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Mandiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement