Ciri-Ciri KTP yang Dapat Dana Bansos BPNT Tahap 6 di Desember 2024

JAKARTA - Ciri-ciri KTP yang dapat dana Bansos BPNT tahap 6 di Desember 2024 berikut ini.

Pada penghujung tahun 2024 ini, pemerintah Republik Indonesia tengah melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (Bansos). Percepatan ini dilakukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan beberapa bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT merupakan program bantuan yang diperuntukkan guna membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan ini diberikan sebanyak Rp200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap dua bulan sekali.

Uang yang diberikan ini dirancang agar penerima manfaat dapat mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Adapun bantuan sosial BPNT ini hanya bisa disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari bank penyalur. Beberapa bank yang menjadi penyalur bantuan ini diantaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Mandiri.