Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos BPNT Tahap 6 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |12:16 WIB
Bansos BPNT Tahap 6 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
BPNT tahap enam kapan cair (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA BPNT 2024 akan disalurkan dalam enam tahap, setiap tahap mencakup dua bulan. Tahap 6 bansos disalurkan pada bulan November-Desember dan KPM menerima Rp400.000 per pencairan, setara Rp200.000 per bulan.

Pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat. Salah satu program unggulan yang akan dilanjutkan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Pada akhir tahun 2024, pemerintah telah merencanakan pencairan setidaknya tiga jenis bantuan sosial, termasuk BPNT, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Program BPNT secara khusus menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan akses bantuan pangan yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan bahan makanan lainnya di e-warung. E-warung adalah tempat penyaluran resmi yang telah ditunjuk pemerintah, baik berupa agen bank maupun pedagang yang terverifikasi, sehingga menjamin bantuan diterima secara tepat sasaran.

Setiap KPM akan mendapatkan bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan, yang dicairkan setiap dua bulan sekali, sehingga dalam setiap pencairan KPM menerima total Rp400.000. Bantuan ini tidak hanya berperan dalam meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu, tetapi juga diharapkan dapat mendukung roda perekonomian di tingkat lokal melalui transaksi di e-warung.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahun 2024 akan disalurkan dalam enam tahap pencairan, dengan setiap tahap mencakup periode dua bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara merata dan teratur sepanjang tahun, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan optimal dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement