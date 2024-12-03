Bansos BPNT Tahap 6 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – BPNT 2024 akan disalurkan dalam enam tahap, setiap tahap mencakup dua bulan. Tahap 6 bansos disalurkan pada bulan November-Desember dan KPM menerima Rp400.000 per pencairan, setara Rp200.000 per bulan.

Pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat. Salah satu program unggulan yang akan dilanjutkan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Pada akhir tahun 2024, pemerintah telah merencanakan pencairan setidaknya tiga jenis bantuan sosial, termasuk BPNT, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Program BPNT secara khusus menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan akses bantuan pangan yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan bahan makanan lainnya di e-warung. E-warung adalah tempat penyaluran resmi yang telah ditunjuk pemerintah, baik berupa agen bank maupun pedagang yang terverifikasi, sehingga menjamin bantuan diterima secara tepat sasaran.

Setiap KPM akan mendapatkan bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan, yang dicairkan setiap dua bulan sekali, sehingga dalam setiap pencairan KPM menerima total Rp400.000. Bantuan ini tidak hanya berperan dalam meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu, tetapi juga diharapkan dapat mendukung roda perekonomian di tingkat lokal melalui transaksi di e-warung.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahun 2024 akan disalurkan dalam enam tahap pencairan, dengan setiap tahap mencakup periode dua bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara merata dan teratur sepanjang tahun, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan optimal dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.