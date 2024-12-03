Advertisement
HOT ISSUE

Siap-Siap! Ada Bansos Cair di Awal 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |05:52 WIB
Siap-Siap! Ada Bansos Cair di Awal 2025
Bansos Cair Lagi di Awal 2025. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa beras kepada 16 juta penerima manfaat di awal 2025. Bantuan ini akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bertujuan menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, saat ini tercatat ada 160 ribu ton beras untuk bantuan pangan. Jumlah cukup untuk kebutuhan 40 hari, sehingga sebanyak 160 ribu ton untuk bantuan pangan untuk 16 juta orang.

"Dan 150 ribu ton SPHP Beras, Januari dan Februari 150 ribu untuk SPHP,” ujar Zulhas, Selasa (3/12/2024).

Menurutnya, langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan beras pada Januari, saat produksi diperkirakan berada di bawah 1,5 juta ton.

Pemerintah akan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga panen raya pada bulan Maret dan April.

“Karena nanti Maret panen raya, April panen raya, Bulog akan membeli. Jadi Bulog akan keluar beras nanti Januari dan Februari kira-kira 620 ribu ton, dan dia harus menyerap nanti pada bulan Maret-April itu sekira segitu juga jumlahnya,” ujarnya.

