Prabowo Salurkan Bansos Pangan ke 16 Juta Orang di Awal 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16 juta penerima manfaat pada awal tahun 2025.

Bantuan ini akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bertujuan menjaga ketahanan pangan masyarakat.

“Kita akan ada 160 ribu ton untuk bantuan pangan. 40 hari sebanyak 160 ribu ton untuk bantuan pangan untuk 16 juta orang. Dan 150 ribu ton SPHP Beras, Januari dan Februari 150 ribu untuk SPHP,” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Zulhas menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan beras pada Januari, saat produksi diperkirakan berada di bawah 1,5 juta ton. Pemerintah akan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga panen raya pada bulan Maret dan April.

“Karena nanti Maret panen raya, April panen raya, Bulog akan membeli. Jadi Bulog akan keluar beras nanti Januari dan Februari kira-kira 620 ribu ton, dan dia harus menyerap nanti pada bulan Maret-April itu sekira segitu juga jumlahnya,” ujarnya.