HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |12:08 WIB
Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024
Syarat dan cara cek penyerima bansos PKH (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Syarat dan cara cek penerima Bansos PKH bulan Desember 2024. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan. Pada Desember 2024, penerima bantuan sosial PKH dapat memeriksa status mereka melalui situs resmi Kementerian Sosial.

Syarat untuk menjadi penerima bantuan PKH adalah keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki anggota dengan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil, anak-anak usia dini, lansia, atau penyandang disabilitas.

Untuk memeriksa status penerima bansos PKH, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Dengan mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

2. Memasukkan data sesuai KTP, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

3. Memasukkan data wilayah sesuai KTP, seperti nama lengkap.

4. Mengisi kode captcha

5. Klik "Cari Data"

Jika nama calon penerima muncul, berarti nama tersebut sudah terdaftar sebagai penerima bansos.

Halaman:
1 2
