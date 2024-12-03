Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat dan Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |10:20 WIB
Syarat dan Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024
Syarat dan Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Syarat dan kriteria penerima bansos PKH Desember 2024. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk mendukung keluarga prasejahtera.

Pada Desember 2024, syarat untuk menjadi penerima PKH mencakup beberapa ketentuan penting.

Berikut ketentuan yang harus diperhatikan bagi calon penerima bansos PKH, yaitu :

1. Harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

3. Tidak menerima bantuan sosial lain seperti BLT

4. Penerima tidak boleh berasal dari anggota TNI, Polri, atau ASN

5. Terdaftar dalam data keluarga miskin di kelurahan setempat.

Golongan yang berhak menerima bantuan ini antara lain ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan yang diberikan bervariasi, dengan total hingga Rp3.000.000 per tahun untuk balita dan ibu hamil.

Penerima bantuan juga memiliki kewajiban, antara lain memastikan anak-anak mereka bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan balita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement