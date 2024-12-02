Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan PKH Tahap 4 Cair 2024? Cek di Sini

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |13:36 WIB
Kapan PKH Tahap 4 Cair 2024? Cek di Sini
Kapan BLT PKH tahap 4 cair (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapan PKH tahap 4 cair 2024? cek di sini. Pencairan Bantuan Sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dimulai pada Oktober hingga Desember 2024.

Bagi penerima yang telah terdaftar, penting untuk selalu memantau perkembangan terbaru mengenai jadwal dan status pencairan bantuan tersebut. Program PKH adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu.

Melalui program ini, bantuan diberikan kepada keluarga dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, mendukung pendidikan anak-anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima.

Proses penyaluran dana PKH tahap 4 kali ini sedang dalam tahap finalisasi, dengan pemerintah memastikan agar bantuan sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Proses Pencairan dan Verifikasi Data

Sebelum pencairan dilakukan, data penerima bantuan akan diverifikasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), yang saat ini sedang memproses verifikasi rekening.

Penerima diminta untuk bersabar hingga sistem menunjukkan informasi terkait status pencairan. Verifikasi data mencakup beberapa aspek penting, seperti status anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, serta penyandang disabilitas.

Halaman:
1 2
