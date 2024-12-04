Bansos Cair di Desember 2024, Ada BLT Ibu Hamil Rp3 Juta hingga Anak Sekolah Rp2 Juta

JAKARTA - Sejumlah bantuan sosial (bansos) masih terus disalurkan hingga Desember 2024. Pemberian bansos sebagai upaya mendukung perekonomian masyarakat, terutama yang membutuhkan menjelang akhir tahun.

Adapun bansos yang akan disalurkan di antaranya meliputi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Setiap program memiliki tujuan dan kriteria penerima yang berbeda, namun secara keseluruhan memiliki sasaran yang serupa.

Sebagai informasi, penerima bantuan dapat memeriksa status pencairan melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi yang telah disediakan. Langkah ini penting untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak dan proses pencairan berjalan lancar. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (4/12/2024).

Daftar bansos yang cair pada Desember 2024:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program bantuan tunai yang disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun, dengan Desember 2024 menjadi tahap keempat atau tahap terakhir untuk penyaluran tahun ini. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya, mereka berkesempatan untuk menerima pada tahap ini.

Berikut adalah rincian bantuan berdasarkan kategori:

- Ibu Hamil/Nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun

- Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun

- Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun

- Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun

- Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun

- Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun

- Lansia (di atas 70 tahun): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Bantuan ini disalurkan setiap dua bulan sekali dengan nilai Rp200.000 per bulan, atau total Rp400.000 untuk dua bulan.

Pada Desember 2024, BPNT akan memasuki tahap keenam, mencakup bulan November dan Desember.

3. Bantuan beras

Pada Desember 2024, bantuan beras sebanyak 10 kilogram akan kembali disalurkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Program ini awalnya dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, namun diperpanjang hingga akhir tahun untuk mendukung keluarga penerima manfaat (KPM).