Prabowo Minta Anggaran Dinas Dipangkas 50%, Mensos: Kita Ikuti

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%.

“Ya kita tentu mengikuti arahan Presiden,” tegas Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Bahkan, Gus Ipul menegaskan pihaknya siap menyesuaikan anggaran di kementeriannya untuk mencapai target penghematan.

“Dan Pak Sekjen sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menata-menata segala kemungkinan yang mana yang bisa dipangkas," ujarnya.

“Jadi kita mengikuti arahan Presiden dan kita siap untuk melakukan pemangkasan. Baik sisa tahun ini maupun untuk tahun yang akan datang. Ya, kita menyesuaikan dengan arahan Presiden,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat hingga 50% untuk menghemat pengeluaran negara.