Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Minta Anggaran Dinas Dipangkas 50%, Mensos: Kita Ikuti

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |20:06 WIB
Prabowo Minta Anggaran Dinas Dipangkas 50%, Mensos: Kita Ikuti
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%.

“Ya kita tentu mengikuti arahan Presiden,” tegas Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Bahkan, Gus Ipul menegaskan pihaknya siap menyesuaikan anggaran di kementeriannya untuk mencapai target penghematan.

“Dan Pak Sekjen sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menata-menata segala kemungkinan yang mana yang bisa dipangkas," ujarnya.

“Jadi kita mengikuti arahan Presiden dan kita siap untuk melakukan pemangkasan. Baik sisa tahun ini maupun untuk tahun yang akan datang. Ya, kita menyesuaikan dengan arahan Presiden,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat hingga 50% untuk menghemat pengeluaran negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189139/presiden_prabowo_bertemu_presiden_putin-zLNq_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin: Rusia Siap Bantu Indonesia di Bidang Energi Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188381/bahlil-hArC_large.jpg
Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481/prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement