Harga Emas Antam Turun, Paling Murah Rp807.000

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Jumat (6/12/2024). Harga emas turun Rp8.000 ke Rp1.514.000 per gram dari sebelumnya sempat naik.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp7.000 ke Rp1.361.000.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.