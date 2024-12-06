Segini Besaran Gaji Terbaru 6 Perwira Polisi yang Terlibat Kasus Ferdy Sambo, Kini Promosi Jabatan

JAKARTA - Segini besaran gaji terbaru 6 perwira polisi yang terlibat kasus Ferdy Sambo, kini promosi jabatan. Kasus Ferdy Sambo yang sempat mengguncang Polri kini kembali menjadi sorotan setelah enam perwira yang terlibat mendapat promosi jabatan.

Setelah menjalani sanksi dan proses evaluasi, mereka kini menempati posisi-posisi penting dengan kenaikan pangkat, salah satunya seorang perwira yang dipromosikan menjadi Brigjen Pol atau bintang satu.

Kenaikan pangkat ini menimbulkan pertanyaan tentang berapa besaran gaji yang mereka terima setelah promosi jabatan tersebut.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024, gaji pokok anggota Polri ditentukan berdasarkan pangkat dan masa kerja mereka.

Sebagai informasi, bahwa gaji pokok Brigjen Pol adalah Rp3.553.800 (Rp3,5 juta) hingga Rp5.840.100 (Rp5,8 juta) per bulan, gaji ini belum termasuk dengan tunjangan.

Berikut besaran gaji terbaru 6 perwira polisi yang terlibat kasus Ferdy Sambo, dirangkum Okezone, Jumat (6/12/2024):