HOME FINANCE MARKET UPDATE

208 Saham Hijau, IHSG Naik ke Level 7.448

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |09:20 WIB
208 Saham Hijau, IHSG Naik ke Level 7.448
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat ke zona hijau pada perdagangan Selasa (10/12/2024). IHSG hari ini dibuka naik ke level 7.448,77.

Dalam semenit pertama, IHSG berbalik arah turun 0,16% ke 7.426,03. Total 208 saham menguat, 122 melemah, dan 616 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,82 triliun hanya dalam semenit pertama.

Sejumlah indeks pendukung bergerak variatif seperti LQ45 melemah 0,30% ke884,81, JII menguat 0,26% ke 518,73, IDX30 koreksi 0,40% ke Rp452,81, dan MNC36 tertekan 0,39% ke 344,75.

Sektor pemberat indeks datang dari properti, industri, kesehatan, dan keuangan. Sementara sebagian besar sektor masih di zona hijau.

