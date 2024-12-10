Adu Harta Kekayaan Ustad Adi Hidayat dengan Gus Miftah

JAKARTA - Adu harta kekayaan Ustad Adi Hidayat dengan Gus Miftah. Pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman, yang akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan menimbulkan berbagai spekulasi. Ustaz Adi Hidayat disebut-sebut menjadi penggantinya.

Nama Ustaz Adi Hidayat disambut antusias oleh publik berkat rekam jejaknya yang baik. Perdebatan mengenai penggantian Gus Miftah juga mencuat, khususnya terkait peran tersebut dalam mempererat kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Selain itu, publik pun mulai membandingkan harta kekayaan yang dimiliki 2 pendakwah tersebut karena digadang-gadang memiliki kekayaan yang cukup fantastis dari tarif hasil dakwahnya.

Lantas darimana sumber harta kekayaan Ustad Adi Hidayat dan Gus Miftah.

Harta Kekayaan Ustad Adi Hidayat

Ustad Adi Hidayat adalah ulama terkenal yang dikenal luas berkat dakwahnya di media sosial. Ia juga pendiri Quantum Akhyar Institute dan dipandang sebagai sosok moderat serta intelektual.

Ustaz Adi Hidayat menempuh studi di Kulliyyah Dakwah Islamiyyah di Tripoli, Libya, dan meraih gelar S1 serta S2 di bidang dakwah Islam.

Salah satu sumber kekayaan Ustad Adi Hidayat adalah sebagai pendakwah. Dirinya tidak pernah menetapkan biaya untuk orang yang mengundangnya untuk berceramah. Ia bahkan rela membeli tiket pesawat dan biaya transportasi lainnya jika ceramah tersebut berlangsung di luar kota.

"Saya tidak suka jika ditanya tentang tarif mengundang saya. Saya tidak meminta biaya atau fasilitas. Jika sehat, saya datang sendiri dan membeli tiketnya," ucap Ustadz Adi Hidayat.

Ustaz Adi Hidayat juga mendapatkan penghasilan dari kanal YouTube-nya, Adi Hidayat Official, yang memiliki lebih dari 4,9 juta subscriber dan 2.190 video. Berdasarkan data Social Blade, ia diperkirakan memperoleh hampir Rp607 juta per bulan dari YouTube.

Selain penghasilan dari YouTube, Ustaz Adi Hidayat juga mendapatkan kekayaan dari berbagai bisnis yang dijalankannya, termasuk bisnis travel dan umrah.

Harta Kekayaan Gus Miftah

Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau dikenal dengan Gus Miftah mulai mencuat di media sosial saat memutuskan untuk mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Dirinya mundur dari jabatan tersebut setelah ia dikecam usia mengolok-olok pedagang es teh.