Ini 6 Cara agar Nomor HP Kita Tak Ditawari Pinjol

JAKARTA - 6 cara agar nomor handphone (HP) kita tidak ditawari pinjaman online (pinjol). Dengan cara ini, hp kamu bebas dari penawaran pinjol yang terkadang menyesatkan, khususnya pinjol ilegal.

Saat ini, keberadaan pinjol memang tidak bisa dibendung. Terdapat 97 pinjol resmi yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, masih banyak juga pinjol ilegal yang bertebaran menawarkan cara cepat mendapatkan uang meski nyatanya pinjol ilegal dan bunga yang sangat tinggi.

Kebutuhan mendapat uang dengan cepat di masyarakat inilah yang berusaha dimanfaatkan oleh penyedia layanan pinjol. Layanan pinjol dengan sengaja mengirim pesan-pesan berupa tawaran untuk mendapatkan uang dengan cepat, mudah, dan cicilan ringan. Namun tanpa disadari, hal ini kerap kali menjadi pintu masuk menuju utang yang tidak kunjung selesai. Untuk itu, sangat penting untuk bisa menghindari tawaran pinjol yang masuk ke nomor HP.

Berikut ini 6 cara agar nomor HP kita tak ditawari pinjol:

1. Aktifkan fitur blokir pesan dan panggilan

Setiap smartphone dibekali dengan fitur blokir pesan dan panggilan. Fitur ini dapat membantu agar pesan yang masuk sudah terfiltrasi agar tidak ada unsur pinjol di dalamnya. Selain itu, fitur ini juga bisa memblokir panggilan dari nomor tak dikenal. Dengan begitu, resiko ditawari layanan pinjol akan menjadi kecil.

2. Abaikan pesan layanan

Meski sudah menggunakan fitur blokir, kadang kala tetap ada pesan yang lolos dan masuk. Abaikan pesan tawaran pinjol tersebut. Dengan begitu, pihak pinjol tidak akan berupaya menghubungi lagi.

3. Jangan sembarangan menyebarkan nomor telepon

Kebutuhan informasi membuat banyak orang sangat senang berselancar di internet. Namun yang perlu diperhatikan, jangan sampai sembarangan memasukkan nomor HP di situs-situs yang tidak jelas. Sebab, bisa saja layanan pinjol ikut mengambil nomor tersebut dan menawarkan layanannya.