HOME FINANCE MARKET UPDATE

Investor Muda Harus Paham Produk Pasar Saham Sebelum Investasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:27 WIB
Investor Muda Harus Paham Produk Pasar Saham Sebelum Investasi
Investor Baru Saham (Foto: Freepik)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan investor muda atau masyarakat yang mau terjun untuk berinvestasi di pasar saham harus benar-benar memahami produk di pasar saham beserta risikonya.

“Rasanya itu bentuk perhatian beliau (Presiden RI Prabowo Subianto) dan kasih sayang beliau pada investor-investor, terutama yang retail, makanya supaya tidak berjudi, ayo investor muda itu harus belajar harus ngerti apa yang dibeli, underlying-nya apa,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, dikutip Antara Rabu (11/12/2024).

Friderica menuturkan dengan memahami manfaat dan risiko dalam berinvestasi di pasar saham, maka investor muda atau masyarakat bisa mengelola keuangan dengan bijak.

“Jadi benar-benar dia beli, karena memang dia tahu apa yang dibeli untuk investasi dan untuk investasi jangka panjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan masyarakat berekonomi lemah tentang risiko bermain saham, yang menurutnya bagi rakyat kecil sering kali serupa dengan praktik perjudian karena penuh risiko dan cenderung merugikan.

