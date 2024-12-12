Harga Emas Antam Meroket, Naik Rp45.000 dalam 3 Hari

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) kembali meroket pada perdagangan hari ini, Kamis (12/12/2024). Harga emas antam hari ini naik Rp14.000 ke Rp1.548.000 per gram dari sebelumnya juga naik ke Rp1.534.000 per gram.

Pada 10 Desember harga emas antam naik Rp14.000 per gram. Kemudian naik lagi Rp17.000 per gram pada 11 Desember 2024. Dengan demikian, harga emas antam naik Rp45.000 dalam tiga hari beruntun.

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp15.000 ke Rp1.399.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.