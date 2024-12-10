Harga Emas Antam Naik Tajam Jadi Rp1.517.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik tajam pada perdagangan hari ini, Selasa (10/12/2024). Harga emas Antam naik Rp14.000 menjadi Rp1.517.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp14.000 ke Rp1.365.000.

Sesuai dengan PMK No.34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.