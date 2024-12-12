Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus BNI Dukung Pemerintah Capai Net Zero Emissions 2060

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:15 WIB
Jurus BNI Dukung Pemerintah Capai Net Zero Emissions 2060
BNI soal Net Zero Emmision (Foto: BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menunjukkan komitmennya mendukung pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Salah satu langkah nyata yang dilakukan BNI adalah melalui pembelian 40.000 unit kredit karbon oleh anak usahanya, BNI Sekuritas.

SEVP Credit Risk BNI Bun Hendra menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi BNI untuk mencapai NZE lebih cepat, yaitu pada 2028 untuk operasional dan pada 2060 untuk portofolio pembiayaan. Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

“Karbon kredit merupakan salah satu strategi untuk melakukan offset emisi,” ujar Bun dalam acara Carbon Digital Conference Indonesia (CDC) 2024 bertema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

BNI juga menunjukkan komitmennya terhadap pembiayaan berkelanjutan. Hingga September 2024, BNI telah menyalurkan green financing senilai Rp70,9 triliun, meningkat dari Rp60,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pembiayaan ini mencakup berbagai sektor hijau, seperti energi terbarukan sebesar Rp10,18 triliun, bangunan hijau Rp4,58 triliun, transportasi ramah lingkungan Rp3,51 triliun, serta pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan Rp31,97 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3155024/bni-xAlv_large.jpg
Rayakan HUT ke-79, BNI Tebar Diskon Spesial di PIK hingga Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139244/bni-rsiK_large.jpg
BNI Dorong Perbaikan Infrastruktur hingga Pertumbuhan Ekonomi di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/455/3132086/bni-rxKp_large.jpg
Rumah BUMN BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120659/bni-YTwM_large.jpg
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119820/bni-IEM5_large.jpg
BNI Gelar Safari Ramadan 2025 di 14 Kota Seluruh Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement