HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Ventures Gandeng IPB Kembangkan Ekosistem Startup

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |22:01 WIB
BNI Ventures Gandeng IPB Kembangkan Ekosistem Startup
BNI Ventures Gandeng IPB (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui anak usahanya BNI Ventures dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan ekosistem startup. Melalui kerjasama ini, startup yang dijalankan oleh mahasiswa dan alumni IPB dapat terhubung dengan unit kerja serta anak perusahaan BNI Group.

Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh CEO BNI Ventures Eddi Danusaputro dan Wakil Rektor II IPB Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur Ernan Rustiadi di kampus IPB, Bogor, pekan lalu.

Melalui kolaborasi ini, BNI Ventures membuka kesempatan bagi mahasiswa dan alumni IPB untuk mengembangkan startup mereka sendiri, sekaligus membuka peluang untuk berkolaborasi dalam ekosistem bisnis yang lebih luas.

Eddi menjelaskan bahwa kerja sama bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara industri jasa keuangan dan teknologi serta membuka peluang pengembangan lebih lanjut dalam ranah finansial dan digital.

"Inisiatif ini sejalan dengan misi kami untuk menjadi penghubung yang mempertemukan startup dengan korporasi, mendorong kolaborasi yang menghasilkan inovasi dengan dampak besar pada transformasi digital,” ungkap Eddi dalam siaran pers.

