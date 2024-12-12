Segini Bayaran Pratiwi Noviyanthi dari YouTube

JAKARTA - Segini bayaran Pratiwi Noviyanthi sebagai salah satu YouTuber. Selain aktif di jejaring media sosial, sosoknya juga ternyata mendirikan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang mengelola dana donasi dari masyarakat.

Yayasan ini bertujuan untuk memberikan bantuan bagi orang-orang yang ia tolong dalam konten sosialnya. Termasuk donasi Rp1,5 miliar yang ia kelola untuk Agus Salim yang buta karena air keras namun berujung konflik.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (12/12/2024), Okezone telah merangkum bayaran Pratiwi Noviyanthi, sebagai berikut.

Profil Pratiwi Noviyanthi

Bernama lengkap Pratiwi Noviyanthi, ia diketahui lahir di Jakarta pada 1994. Awalnya wanita satu ini berprofesi sebagai seorang mantan pramugari. Namun setelah bertahun-tahun akhirnya banting setir menjadi kreator konten. Dirinya sering mengangkat isu sosial di kanal YouTube pribadinya.

Saluran YouTube Pratiwi Noviyanthi kini sudah mengumpulkan lebih dari 5,5 juta subscriber. Melalui konten sosial yang dibagikannya, Novi membantu banyak orang yang membutuhkan, terutama mereka yang terabaikan di jalanan seperti ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dan orang-orang yang mengalami masalah besar dalam hidupnya.

Setiap kontennya sering menunjukkan perjalanannya dalam membantu orang-orang ini, memberikan bantuan berupa makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis. Ia juga memiliki Yayasan yang bertujuan untuk memberikan bantuan bagi orang-orang yang ia tolong dalam konten sosialnya.

Bayaran Pratiwi Noviyanthi dari YouTube

Konten kreator yang berseteru dengan Agus Salim ini dimulai ketika Novi menuduh Agus dan keluarganya menyalahgunakan dana donasi yang dikelolanya. Menurut Novi, sebagian besar uang donasi dialirkan ke rekening pribadi keluarga Agus yang digunakan untuk membayar utang pribadi, belanja online, dan kebutuhan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal donasi.