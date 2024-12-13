Kabar Gembira! Gerai Samsat Hadir, Bikin Bayar PKB di Jakarta Makin Mudah

Sindo - Kabar gembira untuk para pengendara bermotor di Jakarta, kini membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jadi semakin cepat dan mudah tanpa harus mengantre berlama-lama berkat hadirnya Gerai Samsat. Gerai ini berfungsi sebagai perpanjangan dari Samsat induk, yang bertugas melayani sejumlah kebutuhan administratif kendaraan, seperti pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran PKB tahunan, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan, Gerai Samsat memberikan pilihan kepada masyarakat agar memiliki opsi yang lebih fleksibel untuk mengurus kewajiban mereka dengan proses yang lebih cepat dan sederhana.

Keunggulan Gerai Samsat

Gerai Samsat ditempatkan di pusat perbelanjaan dan lokasi-lokasi strategis lainnya dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk menyelesaikan urusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunannya.

“Lokasi strategis ini menjadikan akses ke layanan Samsat lebih mudah, praktis, dan cepat dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah,” ujar Morris.

Selain itu, Gerai Samsat juga dikenal karena kecepatan pelayanannya, dengan fokus pada beberapa keperluan administrasi tertentu seperti pengesahan STNK dan pembayaran PKB, antrian yang ada di Gerai Samsat cenderung lebih singkat dan waktu tunggu dapat diminimalkan dibandingkan Samsat induk yang melayani berbagai layanan.

Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, Gerai Samsat dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti ruang tunggu yang nyaman dan loket-loket pelayanan yang terorganisir dengan baik, memastikan pengalaman yang nyaman,menyenangkan dan efisien bagi setiap wajib pajak yang datang. terlebih dengan lokasi gerai yang berada di pusat berbelanja memudahkan masyarakat untuk bisa sekaligus berbelanja kebutuhannya.

Daftar Alamat Gerai Samsat DKI Jakarta

Morris menambahkan, Pemerintah telah menyediakan berbagai Gerai Samsat yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, Banyak pilihan lokasi Gerai Samsat di seluruh DKI Jakarta yang siap melayani masyarakat. Bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin memanfaatkan kemudahan ini, berikut adalah lokasi Gerai Samsat di DKI Jakarta:

Jakarta Utara

1. Gerai Samsat Pluit Village

Jl. Pluit Indah No.12, RT.1/RW.4, Pluit, Kec. Penjaringan.

2. Gerai Samsat Kantor UPPPD Kecamatan Penjaringan

Jl. Pluit Raya No.5, RT.21/RW.8, Penjaringan, Kec. Penjaringan.