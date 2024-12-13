Penyaluran KPR 30.000 Unit dalam 2 Bulan, Menteri Ara: Saya Laporkan ke Presiden

JAKARTA – Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama dua bulan kepemimpinan Prabowo tembus 30.000 unit. Menteru Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

Maruarar Sirait bakal melaporkan kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) ini kepada Presiden Prabowo.

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar, Jumat (13/12/2024).

Maruarar juga mengapresiasi penyaluran KPR yang tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, bahkan pekerja disabilitas juga bisa mendapatkan KPR," lanjut Maruarar.