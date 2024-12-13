Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penyaluran KPR 30.000 Unit dalam 2 Bulan, Menteri Ara: Saya Laporkan ke Presiden

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |14:07 WIB
Penyaluran KPR 30.000 Unit dalam 2 Bulan, Menteri Ara: Saya Laporkan ke Presiden
Harga KPR Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama dua bulan kepemimpinan Prabowo tembus 30.000 unit. Menteru Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

Maruarar Sirait bakal melaporkan kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) ini kepada Presiden Prabowo.

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar, Jumat (13/12/2024).

Maruarar juga mengapresiasi penyaluran KPR yang tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, bahkan pekerja disabilitas juga bisa mendapatkan KPR," lanjut Maruarar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190299/raup_cuan-wyH0_large.png
Inspirasi Bisnis Kos-kosan yang Bikin Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/470/3144680/rumah_sakit_atma_jaya-7HG8_large.jpeg
Luas Rumah Subsidi Jadi 25 Meter, Ini Penjelasan Fahri Hamzah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/470/3140286/rumah_subsidi-8OxH_large.jpg
Daftar Pengusaha Kakap Jor-joran Danai 3 Juta Rumah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/470/3126113/rumah_di_jakarta-frl5_large.jpg
Pengumuman! Rumah Jakarta di Bawah Rp2 Miliar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/470/3114478/rumah-1WAE_large.jpg
Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/470/3107577/dulux-5Tdi_large.jpg
Ini Tren Warna Cat Rumah di 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement