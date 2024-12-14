Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp14.000, Termurah Rp808.500

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun Rp14.000 ke Rp1.517.000 per gram pada hari ini, Sabtu (14/12/2024).

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp14.000 ke Rp1.368.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.